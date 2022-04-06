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Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский: фото политика в разные годы жизни
Политика

Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский: фото политика в разные годы жизни

13:20, 06 апреля 2022
Фото: Family Fishing festival with The Radio Komsomolskaya pravda. Photo: Komsomolskaya pravda
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Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Последние несколько месяцев политик провёл в больнице.

Владимир Вольфович был депутатом Госдумы РФ все восемь созывов. Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России, но не поднимался выше третьего места. Известный своим экспрессивным поведением и яркими высказываниями, он неизменно оказывался в центре внимания. Телеведущий Владимир Соловьёв считал лидера ЛДПР своим талисманом: участие политика в ток-шоу всегда обеспечивало программам высокий зрительский интерес.

Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля 2022 года. Врачи подтвердили коронавирус, симптомы которого 75-летний политик скрывал две недели. После этого в ряде СМИ периодически появлялась информация об ухудшении состояния лидера ЛДПР, однако пресс-служба партии опровергала данные сообщения. 25 марта журналисты опубликовали новость о смерти парламентария, но спикер Госдумы Вячеслав Володин и Минздрав назвали её ложной. На этот раз информация об уходе политика из жизни официально подтвердилась.

Яркие кадры Владимира Жириновского в разные годы жизни — в галерее NEWS.ru.

Владимир Жириновский, 1990 год

Global Look Press

Владимир Жириновский на фестивале пива в Лужниках, 2004 год

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Выступление Владимира Жириновского в Санкт-Петербурге, 1992 год

Zamir Usmanov/Russian Look

Владимир Жириновский и его телохранитель Олег Малышкин перед купанием в водах реки Енисей в Красноярске, 2003 год

Andrei Kuzmin/Russian Look

Владимир Жириновский, 2005 год

Viktor Chernov/Russian Look

Презентация двух новых книг Владимира Жириновского в ЦДЖ

Alexander Chernykh/Russian Look

Владимир Жириновский с женой на XXVII ММКФ, 2005 год

Роман Денисов/Russian Look

Российский миллиардер Михаил Прохоров подарил электрокроссовер «Ё-мобиль» лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому

Anton Belitsky/Russian Look

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 2016 год

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Жириновский и депутат Госдумы Галина Хованская на заседании Государственой думы, 2017 год

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На фестивале рыбалки, 2017 год

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Жириновский, 2018 год

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский на заседании Государственной думы, 2018 год

Family Fishing festival with The Radio Komsomolskaya pravda. Photo: Komsomolskaya pravda

Выступление Владимира Жириновского на радио, 2019 год

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Жириновский перед началом церемонии закрытия XL ММКФ, 2020 год

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский, 2020 год

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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