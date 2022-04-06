Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский: фото политика в разные годы жизни

Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Последние несколько месяцев политик провёл в больнице.

Владимир Вольфович был депутатом Госдумы РФ все восемь созывов. Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России, но не поднимался выше третьего места. Известный своим экспрессивным поведением и яркими высказываниями, он неизменно оказывался в центре внимания. Телеведущий Владимир Соловьёв считал лидера ЛДПР своим талисманом: участие политика в ток-шоу всегда обеспечивало программам высокий зрительский интерес.

Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля 2022 года. Врачи подтвердили коронавирус, симптомы которого 75-летний политик скрывал две недели. После этого в ряде СМИ периодически появлялась информация об ухудшении состояния лидера ЛДПР, однако пресс-служба партии опровергала данные сообщения. 25 марта журналисты опубликовали новость о смерти парламентария, но спикер Госдумы Вячеслав Володин и Минздрав назвали её ложной. На этот раз информация об уходе политика из жизни официально подтвердилась.

Яркие кадры Владимира Жириновского в разные годы жизни — в галерее NEWS.ru.