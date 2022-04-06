Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский: фото политика в разные годы жизни

Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Последние несколько месяцев политик провёл в больнице.
Владимир Вольфович был депутатом Госдумы РФ все восемь созывов. Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России, но не поднимался выше третьего места. Известный своим экспрессивным поведением и яркими высказываниями, он неизменно оказывался в центре внимания. Телеведущий Владимир Соловьёв считал лидера ЛДПР своим талисманом: участие политика в ток-шоу всегда обеспечивало программам высокий зрительский интерес.
Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля 2022 года. Врачи подтвердили коронавирус, симптомы которого 75-летний политик скрывал две недели. После этого в ряде СМИ периодически появлялась информация об ухудшении состояния лидера ЛДПР, однако пресс-служба партии опровергала данные сообщения. 25 марта журналисты опубликовали новость о смерти парламентария, но спикер Госдумы Вячеслав Володин и Минздрав назвали её ложной. На этот раз информация об уходе политика из жизни официально подтвердилась.
Яркие кадры Владимира Жириновского в разные годы жизни — в галерее NEWS.ru.
Владимир Жириновский, 1990 год
Global Look Press
Владимир Жириновский на фестивале пива в Лужниках, 2004 год
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Выступление Владимира Жириновского в Санкт-Петербурге, 1992 год
Zamir Usmanov/Russian Look
Владимир Жириновский и его телохранитель Олег Малышкин перед купанием в водах реки Енисей в Красноярске, 2003 год
Andrei Kuzmin/Russian Look
Владимир Жириновский, 2005 год
Viktor Chernov/Russian Look
Презентация двух новых книг Владимира Жириновского в ЦДЖ
Alexander Chernykh/Russian Look
Владимир Жириновский с женой на XXVII ММКФ, 2005 год
Роман Денисов/Russian Look
Российский миллиардер Михаил Прохоров подарил электрокроссовер «Ё-мобиль» лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Anton Belitsky/Russian Look
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 2016 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский и депутат Госдумы Галина Хованская на заседании Государственой думы, 2017 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На фестивале рыбалки, 2017 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский, 2018 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский на заседании Государственной думы, 2018 год
Family Fishing festival with The Radio Komsomolskaya pravda. Photo: Komsomolskaya pravda
Выступление Владимира Жириновского на радио, 2019 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский перед началом церемонии закрытия XL ММКФ, 2020 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский, 2020 год
Сергей Лантюхов/NEWS.ru