Умер экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У, установивший дипотношения с СССР

Президент Южной Кореи в 1988-1993 годах Ро Дэ У скончался в возрасте 88 лет, причина его смерти не сообщается. Ранее экс-президент был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, передаёт агентство Yonhap со ссылкой на помощников лидера.

Ро Дэ У родился 4 декабря 1932 года и был шестым президентом Южной Кореи после бывшего военного президента страны Чон Ду Хвана. Победил на первых демократических выборах в стране в 1987 году, опередив кандидатов от оппозиции, впоследствии также ставших президентами — Ким Ён Сама и Ким Дэ Чжуна. Правление Ро ознаменовалось проведением в Сеуле летних Олимпийских игр 1988 года и установлением дипломатических отношений с СССР.

В 1993 году по обвинению в коррупции Ро Дэ У был арестован, ему предъявили обвинение в измене во время акций протеста в городе Кванджу в мае 1980 года. В августе 1996 года он был осуждён на 22 года тюрьмы (позднее наказание смягчили до 17 лет). Был амнистирован в начале 1998 года президентом Ким Дэ Чжуном.

Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни умер бывший госсекретарь Колин Пауэлл. Мужчина скончался от осложнений, связанных с коронавирусом, хотя, по словам его родственников, был полностью вакцинирован.