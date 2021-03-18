Людмила Улицкая прокомментировала обвинения в плагиате

https://static.news.ru/photo/24ad0b2a-87f2-11eb-bb1e-96000091f725_660.jpg Людмила Улицкая Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Переводчик и режиссёр Александр Смолянский уговорил писательницу Людмилу Улицкую прокомментировать обвинения в плагиате в её адрес со стороны другого литератора Натальи Рапопорт.

Тема сценария принадлежала ей, но это была не её собственная идея, потому что чума-39 — реальная история, о которой знали сотни участников — врачи, сотрудники НКВД и взятые в карантин люди. Как ты понимаешь, авторское право не распространяется на исторические факты и застольные разговоры. От кого исходила инициатива писать сценарий, я не помню, — приводит издание «Новые Известия» слова Улицкой.

По её словам, она работала с Рапопорт недолго, так как быстро поняла, что она «не годится в соавторы». Улицкая не уточнила, почему у неё сложилось такое впечатление, но добавила, что написанные Рапопорт эпизоды её не устроили.

Я написала сценарий сама, без её участия. В соавторы её не поставила. Впрочем, позднее, когда сценарий в составе моих сборников стал выходить, всюду есть информация с указанием её имени как человека, от которого я эту историю узнала. Её имя точно упоминается в немецких и французских переводах книги, — отметила писательница.

Улицкая добавила, что сценарий не был ни куплен, ни запущен в производство. О режиссёре также не было речи, так как подобные вопросы до приобретения сценария не рассматриваются.

Как сообщал NEWS.ru, Наталья Рапопорт ранее написала на своей странице в соцсети, что Улицкая присвоила себе авторство её материалов и опубликовала их в «Редакции Елены Шубиной» под своим именем и без ссылок на неё.