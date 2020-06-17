Украину обязали разъяснить позицию по Минским соглашениям

https://static.news.ru/photo/5e38a6ea-b0ae-11ea-983e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/lnlnln-1131094

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе потребовала от украинских властей до 19 июня официально разъяснить позицию государства по Минским соглашениям. Украинские чиновники начали говорить о необязательности обсуждаемых с 2015 года мер.

По информации ТАСС, копию протокола заседаний контактной группы опубликовало Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР).

Представить официальные предложения уполномоченного должностного лица о пределах и возможностях применения Украиной предложенного комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта, — отмечено в документе.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Киев считает Минские соглашения юридически никчёмными. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что процесс по мирному урегулированию конфликта «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких».

Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов предположил, что Киев хочет обнулить минские договорённости и обвинить Россию и донбасские непризнанные республики в нежелании мира.

Минские соглашения появились в 2015 году в результате переговоров российского президента Владимира Путина, французского лидера Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и украинского главы государства Петра Порошенко.

Документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины при предоставлении гарантий русскоязычному населению Донбасса, где с 2014-го длится вооружённый конфликт.