Украину мучает весеннее крымское обострение

Украинская журналистка Татьяна Черновол хорошо известна в специфической среде, именуемой сообществом помешанных на Майдане. Известна не только постоянными экстремистскими заявлениями, но и серьёзными подозрениями в психической неадекватности, которая якобы подтверждена даже справками. Не исключено, что в этом плане она удобна нынешним киевским властям для внесения в национальную повестку тем, которых трезвым политикам лучше не касаться.
Вот и на этот раз пассаж Черновол о силовом захвате Крыма в случае возникновения в России политической турбулентности видный крымский парламентарий Юрий Гемпель с полным правом назвал «безумием». Поскольку в Киеве явно не извлекли урок из кровавых событий в Донбассе. Якобы последователи Майдана и так втянули свою страну в войну с собственным народом, а теперь им понадобился ещё и Крым.
Понятно, что заявление Черновол, которую в очередной раз выпустили на арену, так сказать, для затравки, не повиснет в тишине и вызовет усиленный патриотический резонанс во всё более контролируемых украинских медиа.
По мнению члена Совета федерации от Крыма Сергея Цекова, Черновол — человек крайне воинственный.
Человек, который высказывает совершенно вздорные вещи и не понимает, что любые военные действия Украины против России закончатся разрушением и прекращением существования Украины как государства. Я думаю, что всё-таки, несмотря на враждебность Киева, у него хватит здравого смысла не провоцировать никакие конфликты Украины с РФ
В свою очередь кинорежиссёр и общественный деятель Карен Шахназаров высказал мнение, что реагировать на всех экс-депутатов с «не вполне адекватной психикой» бессмысленно, так как они просто пиарятся.
Видимо, на Украине достаточно много таких товарищей, не вполне вменяемых. Понятно, что если бы речь шла об официальном лице, но здесь <...> просто человек однозначно не вполне вменяемый, и она, наверное, считает, что эта тема привлечёт к ней внимание. Это пиар своеобразный.
Важно, что на днях тон новой крымской истерии задал не кто иной, как сам президент Владимир Зеленский, столкнувшийся с катастрофическим падением собственного рейтинга и откровенным отмежеванием ещё совсем недавно вернейших соратников из числа «слуг народа», решил сыграть ва-банк на «чувстве национального унижения», назвав полуостров Крым «вырванным сердцем». Так и заявил: «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце!» Самое смешное заключается в том, что в ноябре 2014 года в своём шоу тогда ещё профессиональный комик Зеленский призывал забыть о полуострове. Теперь он, конечно, сменил амплуа, но крымская тема всплывает сейчас в Киеве явно не случайно.
С одной стороны, конечно, нужно перехватывать негативную национальную повестку экономических провалов и осложнения отношений даже со спонсорами из МВФ. И одного административного давления в этом плане — закрытия трёх условно оппозиционных телеканалов, уголовных дел против политиков из восточной части страны — явно недостаточно. Надо вбрасывать в информационное пространство темы-раздражители, от которых сразу широкие круги расходятся. И ньюсмейкеры пошиба Татьяны Черновол удивительно годятся для такой атаки на состояние умов в обществе. Плюс фарсовые назначения крымских прокуроров и прочих начальников для ставшего во всех смыслах далёким полуострова. И, конечно, так называемая Крымская платформа для широкого международного обсуждения проблем уже давно чужой территории.
Но спусковым крючком возвращения крымской темы и фантомных крымских болей, без сомнения, стало возвращение в Белый дом американской администрации. Новый президент Джо Байден, крепко связанный с Киевом финансовыми операциями своего сына, сразу объявил Украину приоритетным направлением американской внешней политики и пообещал, что США никогда не признают Крым российским, как десятилетия не признавали вхождение в Советский Союз прибалтийских стран.
Понятно, такой новый заокеанский курс значительно приободрил майданных реваншистов, которые уже претендуют не только на Крым, но и на Кубань и весь российский юг до Ростова-на-Дону. А тут ещё Штаты пообещали в самое ближайшее время выделить ещё 150 млн долларов на переоснащение украинской армии. Есть на что пережидать собственную, не лучшую годину в ожидании «российской турбулентности».
И, естественно, американские авансы, пусть пока только словесные, надо отрабатывать, нагнетая крымскую истерию до максимально высшего градуса. Нет сомнения в том, что вслед за пассажем Черновол в ход опять пойдут планы создания ракеты, способной разрушить не только Крымский мост, но и поразить Кремль, разработки «москитной атаки» катерками на российские военные корабли и обещания встретить очередной Новый год в Севастополе.
Вопрос, чем на всё это может ответить Россия, если абстрагироваться от нашего традиционного пожатия плечами и ссылок на крымский референдум. К слову, эксперты в последнее время выдвинули немало интересных идей, юридически доказывающих историческую принадлежность полуострова России и якобы незаконности его хрущёвского присоединения к советской Украине.