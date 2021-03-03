Украину мучает весеннее крымское обострение

Украинская журналистка Татьяна Черновол хорошо известна в специфической среде, именуемой сообществом помешанных на Майдане. Известна не только постоянными экстремистскими заявлениями, но и серьёзными подозрениями в психической неадекватности, которая якобы подтверждена даже справками. Не исключено, что в этом плане она удобна нынешним киевским властям для внесения в национальную повестку тем, которых трезвым политикам лучше не касаться.

Вот и на этот раз пассаж Черновол о силовом захвате Крыма в случае возникновения в России политической турбулентности видный крымский парламентарий Юрий Гемпель с полным правом назвал «безумием». Поскольку в Киеве явно не извлекли урок из кровавых событий в Донбассе. Якобы последователи Майдана и так втянули свою страну в войну с собственным народом, а теперь им понадобился ещё и Крым.

Понятно, что заявление Черновол, которую в очередной раз выпустили на арену, так сказать, для затравки, не повиснет в тишине и вызовет усиленный патриотический резонанс во всё более контролируемых украинских медиа.

Dmytro Stakhovskyy/facebook.com

По мнению члена Совета федерации от Крыма Сергея Цекова, Черновол — человек крайне воинственный.

Человек, который высказывает совершенно вздорные вещи и не понимает, что любые военные действия Украины против России закончатся разрушением и прекращением существования Украины как государства. Я думаю, что всё-таки, несмотря на враждебность Киева, у него хватит здравого смысла не провоцировать никакие конфликты Украины с РФ Сергей Цеков сенатор от Крыма сенатор от Крыма

В свою очередь кинорежиссёр и общественный деятель Карен Шахназаров высказал мнение, что реагировать на всех экс-депутатов с «не вполне адекватной психикой» бессмысленно, так как они просто пиарятся.

Видимо, на Украине достаточно много таких товарищей, не вполне вменяемых. Понятно, что если бы речь шла об официальном лице, но здесь <...> просто человек однозначно не вполне вменяемый, и она, наверное, считает, что эта тема привлечёт к ней внимание. Это пиар своеобразный. Карен Шахназаров кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель

Важно, что на днях тон новой крымской истерии задал не кто иной, как сам президент Владимир Зеленский, столкнувшийся с катастрофическим падением собственного рейтинга и откровенным отмежеванием ещё совсем недавно вернейших соратников из числа «слуг народа», решил сыграть ва-банк на «чувстве национального унижения», назвав полуостров Крым «вырванным сердцем». Так и заявил: «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце!» Самое смешное заключается в том, что в ноябре 2014 года в своём шоу тогда ещё профессиональный комик Зеленский призывал забыть о полуострове. Теперь он, конечно, сменил амплуа, но крымская тема всплывает сейчас в Киеве явно не случайно.

С одной стороны, конечно, нужно перехватывать негативную национальную повестку экономических провалов и осложнения отношений даже со спонсорами из МВФ. И одного административного давления в этом плане — закрытия трёх условно оппозиционных телеканалов, уголовных дел против политиков из восточной части страны — явно недостаточно. Надо вбрасывать в информационное пространство темы-раздражители, от которых сразу широкие круги расходятся. И ньюсмейкеры пошиба Татьяны Черновол удивительно годятся для такой атаки на состояние умов в обществе. Плюс фарсовые назначения крымских прокуроров и прочих начальников для ставшего во всех смыслах далёким полуострова. И, конечно, так называемая Крымская платформа для широкого международного обсуждения проблем уже давно чужой территории.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Но спусковым крючком возвращения крымской темы и фантомных крымских болей, без сомнения, стало возвращение в Белый дом американской администрации. Новый президент Джо Байден, крепко связанный с Киевом финансовыми операциями своего сына, сразу объявил Украину приоритетным направлением американской внешней политики и пообещал, что США никогда не признают Крым российским, как десятилетия не признавали вхождение в Советский Союз прибалтийских стран.

Понятно, такой новый заокеанский курс значительно приободрил майданных реваншистов, которые уже претендуют не только на Крым, но и на Кубань и весь российский юг до Ростова-на-Дону. А тут ещё Штаты пообещали в самое ближайшее время выделить ещё 150 млн долларов на переоснащение украинской армии. Есть на что пережидать собственную, не лучшую годину в ожидании «российской турбулентности».

И, естественно, американские авансы, пусть пока только словесные, надо отрабатывать, нагнетая крымскую истерию до максимально высшего градуса. Нет сомнения в том, что вслед за пассажем Черновол в ход опять пойдут планы создания ракеты, способной разрушить не только Крымский мост, но и поразить Кремль, разработки «москитной атаки» катерками на российские военные корабли и обещания встретить очередной Новый год в Севастополе.

Вопрос, чем на всё это может ответить Россия, если абстрагироваться от нашего традиционного пожатия плечами и ссылок на крымский референдум. К слову, эксперты в последнее время выдвинули немало интересных идей, юридически доказывающих историческую принадлежность полуострова России и якобы незаконности его хрущёвского присоединения к советской Украине.