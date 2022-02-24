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Украинской обороне предсказали крах в течение трёх дней

13:25, 24 февраля 2022
Украинской обороне предсказали крах в течение трёх дней Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Вероятнее всего, после начала российской военной операции в Донбассе украинская оборона потерпит крах в течение следующих трёх дней, считает главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык. По его словам, армия РФ действует «академически», пишет «360».

Думаю, что в течение двух-трёх дней будет крах украинской обороны как таковой, — предсказал Ченнык.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее сенатор Крыма Сергей Цеков предсказал полную демилитаризацию Украины. По его словам, Москва «пойдёт до победного».

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