Украинской обороне предсказали крах в течение трёх дней

Вероятнее всего, после начала российской военной операции в Донбассе украинская оборона потерпит крах в течение следующих трёх дней, считает главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык. По его словам, армия РФ действует «академически», пишет «360».

Думаю, что в течение двух-трёх дней будет крах украинской обороны как таковой, — предсказал Ченнык.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее сенатор Крыма Сергей Цеков предсказал полную демилитаризацию Украины. По его словам, Москва «пойдёт до победного».