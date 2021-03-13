Украинский журналист рассказал, как американцы «сдадут» Киев ради России

https://static.news.ru/photo/35d280f0-8406-11eb-9a97-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внешняя политика США при новом президенте Джо Байдене, скорее всего, будет направлена на выстраивание продуктивных отношений с Россией в противовес Китаю. Это означает, что несмотря на все противоречия между двумя державами, в жертву могут быть принесены интересы Украины, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В материале для украинского портала «Главред» он выразил мнение, что Демократическая партия Соединённых Штатов, представителем которой является новый глава Белого дома, будет «сдавать» республику.

При Байдене мы будем наблюдать продолжение «никакой» политики Барака Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет, — сказано в публикации.

Загородний уверен, что при нынешнем президенте Соединённые Штаты станут «мягко» развивать отношения с Россией, чтобы оставить Китай без союзников на международной арене.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский поддержал американские санкции против украинских олигархов.