Украинский журналист рассказал, как американцы «сдадут» Киев ради России

Внешняя политика США при новом президенте Джо Байдене, скорее всего, будет направлена на выстраивание продуктивных отношений с Россией в противовес Китаю. Это означает, что несмотря на все противоречия между двумя державами, в жертву могут быть принесены интересы Украины, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
В материале для украинского портала «Главред» он
При Байдене мы будем наблюдать продолжение «никакой» политики Барака Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет, — сказано в публикации.
Загородний уверен, что при нынешнем президенте Соединённые Штаты станут «мягко» развивать отношения с Россией, чтобы оставить Китай без союзников на международной арене.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский поддержал американские санкции против украинских олигархов.