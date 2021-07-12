Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма, посла России на Кабо-Верде Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения в виде ареста по обвинению в госизмене, передаёт пресс-служба суда. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен добиваться экстрадиции Поклонской из африканской республики.

Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. [Поклонской] с целью её привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционная жалоба на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 27 сентября, отказавшего в удовлетворении ходатайства прокурора, рассматривалась в понедельник, 6 декабря.

Ранее Кулеба рассказал, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде по обвинению в государственной измене. Он также пообещал «никогда не оставлять её в покое». Поклонская, в свою очередь, ответила, что тоже помнит тех, кто превратил развивавшуюся Украину в руины, и «никогда их не забудет».

Наталья Поклонская была назначена послом африканской республики Кабо-Верде 13 октября. С 2014 по 2016 год она занимала пост прокурора Крыма, а после этого работала в Госдуме РФ.