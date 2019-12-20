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Половина россиян, которые работают в Организации Объединённых Наций (ООН), являются тайными или открытыми агентами Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Такое мнение высказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

Он заявил, что с помощью десанта из 200–300 «засланцев» в секретариате ООН происходит попытка манипулирования организацией и давление в принятии определённых решений.

Я вообще считаю, что это агентурная сеть, — цитирует Ельченко «Укринформ».

Посол также рассказал, что время от времени таких сотрудников ООН удаётся «отловить», и тогда их просят «отъехать домой».

Он также отметил, что Россия имеет большое влияние в организации. Одни её уважают, другие боятся. Но и те, и другие, уверен глава дипмиссии, полностью зависимы от Москвы «или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или [от] российских [финансовых] вливаний». Среди таких стран, по его мнению, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Бурунди, Судан, Мьянма, Камбоджа.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что любые попытки пересмотреть Устав ООН или как-то интерпретировать его нанесут серьёзный удар по системе международного права. Эта система выстраивалась «на крови» миллионов жертв Второй мировой войны, напомнил он. Поэтому отклонение от Устава всемирной организации грозит насаждением «порядка, основанного на правилах».