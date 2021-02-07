Украинский политолог объяснил политику России по отношению к Донбассу

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил логику Москвы при выстраивании отношений с Киевом и лидерами западных стран в вопросе урегулирования на Донбассе.

Кремль, как мне кажется, находится в очень сложной ситуации, которая обусловлена необходимостью как-то удерживать относительное равновесие с Европой, прежде всего с Германией и Францией, — отметил Погребинский в интервью порталу «Украина.ру»

По его мнению, задачей российской власти является не допустить создание союза между США, Великобритании, ФРГ и Францией.

Потенциалы, прежде всего экономические, этих сторон несравнимы, и понятно, что хочется как-то удержаться от этого объединения всех против себя, — заметил политолог.

Ранее Погребинский заявил, что не верит в перспективы импичмента президента Украины Владимира Зеленского. При этом, как отметил эксперт, решение о запуске указанной процедуры вполне логично, так как Зеленский оказался совершенно «негодным» президентом. И повод поговорить о его качествах на посту главы государства также имеется.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о необходимости преобразования «нормандского формата», в том числе путём включения в переговорный процесс представителей США и Польши. Ранее за включение США в «нормандский формат» высказался глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.