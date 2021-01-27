Разведчик предупредил о риске вторжения России на Украину

https://static.news.ru/photo/73a9e682-609a-11eb-bac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас как никогда высок риск «широкомасштабной наступательной операции» России. Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

По его словам, за последние годы Москва значительно усилила свои войска на южном и западном направлениях, поставив туда крылатые и тактические ракеты. В связи с этим, по мнению Гвоздя, об угрозе захвата Украины «говорить не приходится».

На сегодняшний день угроза вторжения не снята. Группировка с того времени во много раз более мощная находится на границе с Украиной, и каждый день она усиливается, — сказал Гвоздь в эфире канала «Апостроф».

Генерал-лейтенант также подчеркнул, что Кремль вводит новые части, на вооружении которых будут находиться ракетные комплексы «Искандер», способные нести тактическое ядерное оружие.

В октябре 2020 года другой украинский генерал, Cергей Кривонос, пообещал России «поток гробов» в случае военного противостояния с Украиной. Он обвинил Москву в попытках дестабилизировать ситуацию в республике и в готовности в любой момент начать открытую агрессию. При этом он признал, что военно-технический потенциал Москвы значительно выше, чем у Киева.

Позже, в конце декабря, Кривонос раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин для ведения глобальной войны с Россией. Кривонос отметил, что подобные шаги способны привести лишь к повальному дезертирству, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства». После таких слов глава государства уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.