Украинский генерал объяснил, почему Путин никогда не пойдёт на уступки

https://static.news.ru/photo/85013664-3ed6-11eb-bc4e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия сильнее Украины, поэтому Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы. Такое мнение высказал украинский генерал Сергей Кривонос.

С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь всё равно съест и зайца, и бобра, и барсука. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь, — рассказал он изданию «Обозреватель».

Генерал подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин никогда не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников и никогда не пойдёт на уступки, так как чувствует себя сильным.

Кривонос добавил, что неспособность противостоять РФ является стимулом для формирования новой стратегии украинскими властями. По его мнению, «медведя» нужно держать на расстоянии и вести переговоры, имея достаточную мощь, которой сегодня нет у Киева.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что действующий руководитель страны Владимир Зеленский сможет закончить войну в Донбассе, только если встанет на колени перед российским главой Владимиром Путиным. По его словам, война должна прекратиться после унижения Зеленского. Он уверен, что этот поступок позволит завершить конфликт за две недели, писал NEWS.ru.