Украинский экономист: без денег Путина Киев не может содержать свою армию

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с конгрессменами из США заявил, что «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» как минимум от трёх миллиардов долларов в год и Киеву нечем будет платить за украинскую армию. Экономист Алексей Кущ в своей колонке для «Главреда» прокомментировал слова своего президента.

В этой модели массовой политической шизофрении и раздвоения личности выходит, что без Путина и денег «Газпрома» Украина даже не в силах финансировать свою армию для войны с... Россией, — написал он.

О таком же когнитивном диссонансе он заявил и в сфере торговли Украины с РФ, которая продолжает оставаться в топ-5 крупнейших партнёров страны. Отдельное внимание эксперт уделил обороту с Белоруссией, который он назвал вкладом Киева в совместный проект Минска и Москвы по созданию Союзного государства.

В итоге, напомнил Кущ, в прошлом году товарооборот России с Украиной составил 7,2 млрд долларов, а с Белоруссией Киев наторговал на 4,2 млрд долларов. То есть не намного меньше Китая (15,4 млрд долларов), который на первом месте этого списка и существенно больше партнёра № 2 — Германии (7,4 млрд долларов).

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения «Минска-2».