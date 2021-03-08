Украинский дипломат призвал разорвать отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/cde4a906-8012-11eb-8935-96000091f725_660.jpg Валерий Чалый Фото: Валерій Чалий (Valeriy Chaly)/facebook.com

Киеву следует взять курс на разрыв дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Он призвал прекратить любое взаимодействие со «страной-агрессором».

Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать, — заявил дипломат в эфире телеканала «Еспресо».

Чалый предложил в таком случае, как это заведено в международной практике, обратиться к третьей стране, которая стала бы посредником между Москвой и Киевом и представляла позиции Украины по консульским вопросам.

Кроме того, по мнению дипломата, Западу следует задуматься о введении новых санкций против России.

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