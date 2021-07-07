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Украинский дипломат объявил о «добровольном» отказе от Крыма

02:26, 08 июля 2021
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
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Украинский дипломат Александр Чалый, который ранее занимал пост первого заместителя главы МИД страны, заявил, что Киев сам совершенно «добровольно» отказался от Крыма. В эфире телеканала «Наш» он сказал, что это произошло, когда провалился Будапештский меморандум.

Дипломат напомнил, что во время холодной войны Украина стала «последним яблоком раздора» между США и СССР. Ни Москва, ни Вашингтон не готовы были определить какой-то статус безопасности республики. Но именно Киев отошёл от коллективной договорённости о статусе Украины, поэтому сам виноват в провале меморандума.

Чалый также обвинил украинских политиков в том, что утратило силу соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Там было написано, что ни Киев, ни Москва не имеют права вступать в военные союзы, направленные против друг друга, и именно Украина нарушила этот договор.

А это был единственный документ, в котором обозначалось, что Севастополь принадлежит Украине. И как только страна сама нарушила договор, его положения утратили силу.

Ранее стало известно, что связанная с экс-президент США Дональдом Трампом частная военная компания (ЧВК) Blackwater предлагала Киеву сотрудничество в разных сферах. И если бы Трамп не проиграл на выборах, вполне вероятно, что им бы удалось заключить пару оборонных контрактов.

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