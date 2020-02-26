https://static.news.ru/photo/dad4330e-58b1-11ea-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Xiaojing/Xinhua/Global Look Press

На Украине оценили военную мощь России в Крыму. После присоединения к РФ полуостров превратился в военную базу, равной которой нет во всём мире. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооружённых сил Украины адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, в течение последних шести лет регион серьёзно укрепился в плане обороны. В частности, Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота, передаёт УНИАН.

По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остаётся нестабильной, и тенденции к её улучшению, к сожалению, нет, — отметил Воронченко.

По его словам, на сегодняшний день в Крыму дислоцированы 42 российских военных судна, в том числе 12 носителей ракетного оружия. Ранее на полуострове базировались 29 кораблей ВМФ РФ. Возросло и количество подводных лодок: их теперь семь вместо прежних двух.

Суммарный залп ракетами типа «Калибр» составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию России, и береговой компонент — ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», то он составляет примерно 120 ракет, — пояснил адмирал.

Воронченко добавил, что за последние годы Россия усилила противовоздушную оборону Крыма ракетными комплексами С-400, а также увеличила состав авиации и сухопутный воинский контингент.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что боязнь большого числа жертв останавливает Киев от «военного возвращения» Крыма. Именно поэтому власти выбрали, по его словам, «дипломатический путь», писал NEWS.ru.