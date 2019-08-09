https://static.news.ru/photo/a4cd7768-bb4d-11e9-8833-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бойко Фото: facebook.com/official.yuriy.boyko

Делегация украинских депутатов вместе с лидером партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрием Бойко может посетить Крым, чтобы сформировать чёткую позицию по статусу полуострова. Так поступить им предложил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами, — сообщил РИА Новости Гемпель.

Он также выразил уверенность, что после посещения Крыма у них не останется сомнений насчёт законности крымского референдума.

Как писал News.ru, украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева. Он добавил, что после этого в истории страны появится новый праздник, который будут отмечать ежегодно, напоминая о воссоединении крымско-татарских семей.