Читайте нас в Google Новости

Народная милиция ДНР сообщила о 104 военных, которые добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики. Данная информация поступила из официального Telegream-канала Народной милиции.

Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 104 военнослужащих ВСУ, 11 из которых находятся в медицинских учреждениях, им оказывается квалифицированная помощь, — сказано в официальной сводке военной структуры.

Кроме того, в сообщении отмечается, что подразделения НМ продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населённых пунктов ДНР.

В сводке уточнили, что по ходу успешных наступательных действий военные обнаружили и захватили три 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган», пять танков Т-64БВ, пять БМП и 12 единиц колёсной техники ВСУ.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что украинские солдаты показали низкий боевой дух в процессе выполнения приказов руководства Киева. По его словам, в данный момент продолжается спецоперация по освобождению территории Луганской Народной Республики от «преступного киевского режима».