https://static.news.ru/photo/f79fc68a-c412-11e9-a956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Украина и Россия готовятся к отправке на родину удерживаемых на территории двух стран лиц. В настоящий момент проходит финальная стадия согласования обмена — уточняются списки.

Как сообщает « Коммерсант », на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. По данным издания, договорённость об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимиром Зеленским, который состоялся 11 июля.

Как писал ранее News.ru, Мосгорсуд оставил под арестом ещё семерых украинских моряков. Всего под стражей находятся 24 человека.