Украинские дипломаты не подключились к ситуации с пленённым в Ливии моряком

https://static.news.ru/photo/7b15efe6-4dc7-11eb-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Представители посольства или консульств Украины не связывались с Общественной палатой России по вопросу освобождённого в Ливии украинца Владимира Давтяна, рассказал член палаты Александр Малькевич.

Никакое консульство или посольство на нас не выходило, — сказал он.

По его словам, гражданин Украины не смог пересечь российскую границу, так как все моряки прибыли в РФ без документов. До утра 3 января он находился в терминале аэропорта Шереметьево, а затем его должны переместить в зону для прибывших иностранцев, передаёт ТАСС.

До утра он был там, заполнял бумаги. <...> То, что мы можем сделать — журналисты, гражданское общество, — это достучаться именно до посольства Украины, чтобы их представитель срочно прибыл в Шереметьево для решения их вопросов, — добавил Малькевич.

Российские граждане, прибывшие в составе группы, в настоящий момент направляются домой: в Новороссийск, Таганрог и Феодосию.

Я рад, что российские власти освободили меня. Я сам в душе русский, учился в Ростове, хотя я армянин. Благодарен России и российским властям, что помогли выйти из этой ситуации, это просто искренне, от души, — сказал украинский моряк в видеообращении, которое в Telegram опубликовал Малькевич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт с моряками приземлился в Шереметьево в ночь на 3 января. В аэропорту их встречал член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Общественник поблагодарил коллег из Ливии за оперативную работу, поскольку вопрос по депортации людей решился быстро.

Среди освобождённых есть россиянин, который родился на Украине, украинец родом из Армении, ещё один — грек — из Казахстана.