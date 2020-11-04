Украинская община Крыма ответила на слова о «полуострове страха»

https://static.news.ru/photo/092554d0-1e7e-11eb-9109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Истинной «территорией страха» является Украина, где притесняют русскоязычное население и нет свободы слова. Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Так она отреагировала на слова первого замминистра иностранных дел соседней страны Эмине Джапаровой. Та в ходе дискуссий на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявила, что Крым превратился в полуостров страха, где продолжаются репрессии в отношении граждан Украины, которые выступают против оккупации.

Настоящая территория страха — это Украина. Именно там многомиллионное русскоязычное население не может говорить на своём родном русском языке, там ущемляют права верующих крупнейшей конфессии в стране Украинской православной церкви Московского патриархата, на Украине нет свободы слова, а неугодных журналистов просто уничтожают, — цитирует Гридчину РИА Новости.

Она добавила, что основанные на откровенной лжи заявления представителей МИД Украины вызывают возмущение. По её мнению, Джапарова «поставлена на свою должность исключительно по политическим мотивам, а не по профессиональным». Политик, считает Гридчина, «продолжает пробивать дно в украинском МИД».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Крыму сравнили с «улицей с односторонним движением» проанонсированный Джапаровой саммит «крымской платформы», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» полуострова под украинскую юрисдикцию. Мероприятие, как было объявлено, пройдет в 2021 году в Киеве.