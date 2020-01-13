Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления главы постоянной украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько. Текст документа гласит, что основной целью участия Киева в работе ПАСЕ является противодействие «агрессивной внешней политике РФ».
Как
Заявление также предусматривает донесение до евродепутатов «объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины». По словам Ясько, члены делегации Верховной рады начнут свою деятельность в ПАСЕ с открытием весенней сессии 27 января.
Ранее ряд украинских СМИ увидели «агрессию РФ» в том, что российский президент Владимир Путин не упомянул своего украинского коллегу Владимира Зеленского в поздравительной телеграмме к Новому году. Как передавал NEWS.ru, Путин и Зеленский всё-таки поздравили друг друга с праздником в состоявшемся 31 декабря 2019 года телефонном разговоре.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен