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Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления главы постоянной украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько. Текст документа гласит, что основной целью участия Киева в работе ПАСЕ является противодействие «агрессивной внешней политике РФ».

Как сообщает «Интерфакс», парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал Раде поддержать заявление Ясько. Сама глава делегации заявила, что представители страны едут в ПАСЕ, «чтобы отстаивать интересы Украины».

Заявление также предусматривает донесение до евродепутатов «объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины». По словам Ясько, члены делегации Верховной рады начнут свою деятельность в ПАСЕ с открытием весенней сессии 27 января.

Ранее ряд украинских СМИ увидели «агрессию РФ» в том, что российский президент Владимир Путин не упомянул своего украинского коллегу Владимира Зеленского в поздравительной телеграмме к Новому году. Как передавал NEWS.ru, Путин и Зеленский всё-таки поздравили друг друга с праздником в состоявшемся 31 декабря 2019 года телефонном разговоре.