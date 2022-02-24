Украине предсказали переход к тактике диверсионной войны

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут долго противостоять российским военным, а западные государства пришлют Киеву разве что только военных инструкторов, считает заведующий кафедрой истории, права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС доктор исторических наук Фарман Кулиев. Он предположил, что Украине придётся воспользоваться тактикой диверсионной войны, пишет EADaily.

Армия Украины не сможет противостоять Вооруженным силам Российской Федерации. Западные государства свои войска вводить на территорию Украины не будут, скорее направят военных инструкторов. Украина перейдет к тактике диверсионной войны, — предсказал Кулиев.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила бы масштабная война, считает он.