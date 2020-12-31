Украине предрекли «пляску смерти» в отношениях с США

https://static.news.ru/photo/1be22f36-4b64-11eb-a8c1-fa163e074e61_660.jpg Елена Панина Фото: duma.gov.ru

Украина нужна Соединённым Штатам Америки лишь в качестве минного поля на границе с РФ, а очередной сеанс геополитического танца с Белым домом станет для Киева не «рок-н-роллом», а пляской смерти, ставшей знаменитой в эпоху средневековых эпидемий чумы, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Она напомнила, что в те времена обезумевшие люди, ставшие жертвами психического расстройства, целыми днями устраивали «танцы», пока не падали замертво. По её словам, остаётся только надеяться, что власти Незалежной не смогут втянуть в эти «адские пляски» народ Украины, которому «хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», пишет РИА Новости.

<...> Нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе, — считает Панина.

Киев ожидает развития отношений с США при новом президенте Джо Байдене. Основными векторами сотрудничества между странами будут безопасность, реформы и экономика, заявил накануне Кулеба. По его словам, Киев надеется динамических и драйвовых связей с США.

Он добавил, что США могут серьёзно помочь в укреплении страны изнутри. Кроме этого, Незалежная рассчитывает соглашения в экономической сфере — это инвестиции в страну и торговля на мировых рынках.

Кулеба также выразил надежду, что доживёт до того момента, когда Киев перестанет «переживать за башни Кремля, за то, кто там с кем». А главное, подчеркнул глава МИД, Украина должна быть готова вернуться в Крым, который, по его убеждению, Россия в конечном итоге будет вынуждена отдать обратно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отнеслась к угрозе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сделать адской тему Крыма. При этом она ограничилась комментарием всего из трёх слов.