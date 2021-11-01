Украине посоветовали как можно скорее начать переговоры в Донбассе

Украине стоит начать вести переговоры с Донбассом сейчас, пока действуют минские соглашения. Иначе «окно возможностей» закроется и Киев будет рад возвращению республики на правах конфедерации. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал миллиардер и внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Вести переговоры на основе Минских соглашений надо сейчас, немедленно, иначе окно возможностей окажется закрытым. И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации, — аргументировал Новинский.

Он подчеркнул: заморозка конфликта в Донбассе только усугубит положение и передаст территориальную проблему «по наследству» другим поколениям. Миллиардер выразил уверенность в том, что возвращать регион в состав Украины надо «по горячим следам, в считанные годы».

Ранее Новинский предположил, что диалог между Москвой и Киевом может положить начало равноправному политическому союзу между государствами. Миллиардер убеждён, что матерными частушками в адрес России межгосударственный конфликт не урегулировать.