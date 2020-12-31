Украину призвали перейти на московское время, чтобы стать процветающей

https://static.news.ru/photo/b0416626-4c2f-11eb-bc55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украине необходимо перейти на московское время, чтобы вновь стать процветающей страной. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Лучше Украине перевести часы на московское время. До 1991 года Украина жила по московскому времени и вместе с РФ. Была процветающей. Оторвалась от России, перевела часы на киевское время и стала самой отсталой страной в Европе. Надо возвращаться к России и жить по московскому времени, — цитирует РИА Новости Цекова.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении объяснил, чем Украина отличатся от «оккупированных территорий». Он сообщил, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. Глава государства предложил Донбассу и Крыму перевести часы назад и быть вместе с Украиной.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.