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Украина ввела санкции против «Ростелекома» и «Московского Комсомольца»

00:37, 23 августа 2021
Украина ввела санкции против «Ростелекома» и «Московского Комсомольца» Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украина ввела новый пакет санкций против российских компаний и средств массовой информации. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на указы президента Украины Владимира Зеленского, новые ограничительные меры коснулись «Ростелекома», «Московского Комсомольца», и даже депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Кроме того, Зеленский внёс в чёрный список Дениса Пушилина, Антона Симоненко, Петра Журавля, Андрея Телиженко, Дмитрия Ковальчука, Константина Килимника. А ранее СНБО страны одобрил ещё и санкции против россиян, которые якобы причастны к «преследованию» украинцев в Крыму.

Помимо этого, под ограничения попадут все СМИ, работающие в Донбассе, и ряд россиян, которые находятся под санкциями США.

Другое украинское издание «Укринформ» перечислило благотворительные организации, которые оказались неугодны Киеву, в том числе фонд «Взаимопомощь». Пресса ссылается на официальный сайт офиса президента Украины.

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