Украина ввела санкции против «Ростелекома» и «Московского Комсомольца»

Украина ввела новый пакет санкций против российских компаний и средств массовой информации. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на указы президента Украины Владимира Зеленского, новые ограничительные меры коснулись «Ростелекома», «Московского Комсомольца», и даже депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Кроме того, Зеленский внёс в чёрный список Дениса Пушилина, Антона Симоненко, Петра Журавля, Андрея Телиженко, Дмитрия Ковальчука, Константина Килимника. А ранее СНБО страны одобрил ещё и санкции против россиян, которые якобы причастны к «преследованию» украинцев в Крыму.

Помимо этого, под ограничения попадут все СМИ, работающие в Донбассе, и ряд россиян, которые находятся под санкциями США.