Украина ввела санкции против «Ростелекома» и «Московского Комсомольца»

Украина ввела новый пакет санкций против российских компаний и средств массовой информации. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на указы президента Украины Владимира Зеленского, новые ограничительные меры коснулись «Ростелекома», «Московского Комсомольца», и даже депутата Верховной рады Андрея Деркача.
Кроме того, Зеленский
Помимо этого, под ограничения попадут все СМИ, работающие в Донбассе, и ряд россиян, которые находятся под санкциями США.
Другое украинское издание «Укринформ» перечислило благотворительные организации, которые оказались неугодны Киеву, в том числе фонд «Взаимопомощь». Пресса