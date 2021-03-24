Украина ввела санкции против несуществующего информресурса

https://static.news.ru/photo/fe5c069e-8cc2-11eb-b462-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин с иронией отнёсся к украинскому санкционному списку, в который включён возглавляемый им ранее информационный ресурс «Кассад Групп». Пикантность ситуации заключается в том, что этой структуры больше не существует.

На «Кассад Групп», по словам Рожина, были зарегистрированы такие СМИ, как «Голос Севастополя», «Кассад ТВ» и ряд других, активно действовавших во времена активной фазы войны в Донбассе. О том, что этой структуры больше не существует, украинским силовикам, ответственным за нацбезопасность, «полагалось бы знать», добавил журналист.

Как следует из открытых источников, юрлицо «Кассад Групп» было ликвидировано в сентябре 2018 года.

Борьба с «российской угрозой» необходима [украинским властям] для отвлечения внимания населения от бедственной социально-экономической и эпидемиологической ситуации на Украине, а также подавления инакомыслия и альтернативных точек зрения, — цитирует Рожина РИА Новости.

Он отметил, что проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским политика продолжает выбранный ранее Киевом курс на разжигание антироссийских настроений.

23 марта, как писал NEWS.ru, Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против ряда физических лиц и компаний, в том числе из России. Ограничительные меры применены в отношении 23 граждан РФ, а также против организаций, среди которых СМИ, государственные предприятия и крупный бизнес, писал NEWS.ru.