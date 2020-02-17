https://static.news.ru/photo/d9a15516-51db-11ea-837e-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: MFA_Ukraine/twitter.com

Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года. Об этом сообщил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.

Министр добавил также, что существенного прогресса по вопросу обмена пленными странам удалось добиться во время саммита в Париже, проходившего в декабре 2019 года.

Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой, — сказал Пристайко в эфире канала ICTV.

Как писал NEWS.ru ранее, двое экс-беркутовцев вернулись на Украину после освобождения Киевским апелляционным судом в рамках обмена пленными с Донбассом. Они согласились на обмен, так как без их участия в нём было бы невозможно освобождение ещё троих сослуживцев, содержавшихся в украинских тюрьмах— Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского.