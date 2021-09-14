Украина перестала лично определять свою внешнюю политику

Украина утратила свою независимость и более не в состоянии самостоятельно определять собственную внешнюю политику. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам представителя МИД РФ, проект «Украина» является одним из наиболее важных для США и их европейских союзников.

Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Она превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества, — сказал Рябков.

Через этот сосуд, по мнению российского дипломата, с запада на восток перетекает оружие, а обратно — рабочая сила. Также происходит обмен деструктивными идеями, грозящими стабильности Европы в случае их реализации.

Ранее сообщалось, что европейским странам будет грозить нехватка топлива, если будет запущен «Северный поток — 2», а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими. Украина будет вынуждена полностью переориентировать газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко во время беседы с госсекретарём Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.