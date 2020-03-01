https://static.news.ru/photo/aa48d00a-5bb8-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Киев рассчитывает провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с замглавы администрации российского лидера Дмитрием Козаком в Минске.

В переговорах также принимали участие представители делегаций обеих стран. Они отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договорённостей, достигнутых в ходе «нормандского» саммита в декабре 2019 года, сказано в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Отмечается, что речь шла об обмене в формате «всех на всех».

В феврале, как писал NEWS.ru, лидеры России и Украины провели первую в 2020 году телефонную беседу, обсудив в том числе и урегулирование ситуации в Донбассе. Аналитики назвали этот разговор положительным сигналом, который даёт надежду на то, что намеченная на апрель новая встреча в «нормандском формате» состоится.