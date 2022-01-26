«Украина курит в сторонке»: в Совфеде оценили ответ США Москве

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Сенатор выразил свои первые ощущения от политики Белого дома в нескольких фразах, сообщает «РГ».

Есть темы для разговоров с США. НАТО с их ответом, копирующим ответ США, не актуально. Украина, неоднократно помянутая, тем не менее курит в сторонке: не релевантна, — выразил своё мнение сенатор.

В том, что ответ Белого дома на предложения России неприемлем, согласен и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что Россия не примет такого ответа США — такой ответ удовлетворить не сможет.

Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ, — отметил политик в интервью РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ответ Госдепа Москве по гарантиям безопасности. Дипломат во время пресс-конференции подтвердил передачу России письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи».