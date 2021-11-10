Угрозы Украины из-за позиции Белоруссии по Крыму назвали «мышиной вознёй»

Власти Украины вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, продолжают свою русофобскую мышиную возню, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. По его словам, Киев угрожает Минску из-за позиции Белоруссии по Крыму, пишет РИА Новости.

Чегринец подчеркнул, что позиция белорусских властей останется прежней, несмотря на постоянные напоминания администрации Владимира Зеленского о «непоправимых последствиях» в отношениях между государствами.

Власти страны вместо того, чтобы решать множество внутренних проблем, продолжают свою пустую русофобскую мышиную возню, — сказал он.

По мнению Чегринца, все угрозы со стороны украинского МИД являются бессмысленными, а Украину ждёт крах из-за неспособности её руководства к конструктивному диалогу.

Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошёл вооружённый переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украины в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента, — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Крым является регионом России. Он добавил, что позиция Белоруссии по Крыму останется такой, какой была, и Минск будет исходить из того, что полуостров сейчас является российской территорией.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.