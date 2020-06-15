Уголовное дело завели на Алексея Навального

Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете.
На сайте ведомства
В настоящее время силовики проводят следственные действия. В ведомстве не уточнили, какие именно сведения считаются порочащими честь и достоинство ветерана.
Как писал NEWS.ru, ролик был снят телеканалом RT в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём наряду со многими медийными личностями принял ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный осудил всех участников этого проекта, назвав их позором страны, предателями и людьми без совести.
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