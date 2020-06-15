Уголовное дело завели на Алексея Навального

https://static.news.ru/photo/53aa9aaa-af17-11ea-b6fe-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете.

На сайте ведомства сообщается , что оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказался в поддержку поправок в Конституцию. По версии СК, комментарий содержал ложные сведения, порочащие честь и достоинство бывшего военного. Навальный якобы преследовал цель распространения заведомо ложной информации среди неопределённого круга лиц.

В настоящее время силовики проводят следственные действия. В ведомстве не уточнили, какие именно сведения считаются порочащими честь и достоинство ветерана.

Как писал NEWS.ru, ролик был снят телеканалом RT в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём наряду со многими медийными личностями принял ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный осудил всех участников этого проекта, назвав их позором страны, предателями и людьми без совести.