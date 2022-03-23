«Уехал — и слава богу»: Лисовский о Чубайсе

Депутат Госдумы Сергей Лисовский («Единая Россия») в разговоре с NEWS.ru оценил решение спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса покинуть страну. Политик работал с экономистом в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. По его мнению, последние проекты Чубайса в РФ были неудачными.

Что произошло после работы в штабе, я видел со стороны и со стороны ничего хорошего сказать не могу. <...> Поэтому, уехал — и слава богу, — сказал Лисовский.

Он вспомнил о ситуации с Роснано, на которое были потрачены миллиарды долларов, а «закончилось пшиком», а также о «разрушении единой энергетической системы».

Политик предположил, что на Чубайса никогда не накладывали санкции, потому что он «чем-то отличился». Однако говорить о причинах или о мотивах Чубайса покинуть Россию Лисовский не стал, отметив, что работал с ним давно и короткое время.

23 марта агентство Bloomberg сообщило, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В свою очередь Игорь Чубайс не смог прокомментировать информацию об отставке и отъезде своего брата из России.