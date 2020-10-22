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Учёным из РФ отказали в публикации статьи из-за санкций

10:38, 23 октября 2020
Фото: Unsplash

Статью российских специалистов из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) отказались публиковать в научном журнале из-за санкций, введённых США в отношении РФ.

Американский географический союз (AGU) не принял к рассмотрению для публикации в журнале Geophysical Research Letters статью под названием «Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством». В организации пояснили, что не могут рассматривать научные работы, финансируемые правительством России и Минобрнауки РФ, которое является его частью.  

Глава РАН Александр Сергеев, заявил ТАСС, что очень удивлён данным инцидентом. Он заверил, что Академия наук будет разбираться в этой ситуации и непременно обратиться за разъяснениями в Национальную академию наук США.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США приветствовали решение Евросоюза о введении санкций в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, заявил, что Москва примет зеркальные меры.

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