Учёный предсказал будущее отношений России и Китая

Западные санкции против России способствуют тому, что Китай будет основным торговым партнёром страны, причём на десятилетия. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Василий Кашин, сообщает Lenta.ru. По его мнению, укрепившиеся отношения между государствами неизбежно скажутся на координации в военной и политической сферах.

Ситуация, при которой мы будем зависеть от одного Китая, потребует от нас некоторой корректировки политики. Нельзя говорить, что мы будем «младшим партнером», но учитывать интересы Китая нам придется в гораздо большей степени, чем раньше, и это будет выражаться в том числе и в каких-то совместных действиях в военной сфере, скорее всего, в регионе Северо-Восточной Азии, — пояснил учёный.

Ранее политолог Владимир Соломонов заявил, что Россия и Китай будут союзниками на честных условиях, без какого-то давления с чьей-либо стороны. По его словам, США и Евросоюз зря позволили странам сблизиться.

Тем временем продолжать сотрудничество с Россией намерена и Индия, правда, чтобы не дать ей сблизиться с Китаем на фоне западных санкций, сообщил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Возможное попадание России в «китайские объятия» очень волнует индийскую сторону, считает он.