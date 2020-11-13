Участники Восточноазиатского саммита приняли итоговую декларацию

https://static.news.ru/photo/ef484750-269a-11eb-ac32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Восточноазиатский саммит (ВАС), который в этом году принимал Вьетнам, прошёл в смешанном формате, когда большинство лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин, выступали в режиме видеоконференции. В итоговой Ханойской декларации участники прежде всего отметили необходимость повышения роли ВАС в укреплении регионального потенциала по борьбе с пандемиями и в наращивании возможностей по смягчению их социальных и экономических последствий.

Лидеры также заявили о «важности взаимного доверия, активного диалога и сотрудничества». Также в декларации говорится о необходимости многостороннего подхода к решению проблем, наращивании практических действий и всеобъемлющей кооперации в приоритетных областях сотрудничества, передаёт РИА Новости.

В настоящее время участниками Саммита являются 18 государств: «десятка» стран АСЕАН и её диалоговые партнёры: Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп в очередной раз пропустил мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит. Вместо него Штаты представлял советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Во время онлайн-саммита АСЕАН-США чиновник заявил, что глава Белого дома сожалеет, что не смог участвовать в мероприятиях. Советник президента подчеркнул важность развития региональных связей. Также О'Брайен принимал участие вместо Трампа в Восточноазиатском саммите. Глава Белого дома второй год подряд игнорирует саммиты АСЕАН. Трамп лично не участвовал в трёх мероприятиях АСЕАН и диалоговых партнёров.