Главы МИД стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе провели встречу, в ходе которой согласились в безальтернативности соглашения. Они подтвердили, что сделка не должна становиться разменной монетой в рамках решения других проблем.
Дипломаты согласились, что международная обстановка требует неукоснительного соблюдения СВПД всеми участниками. Российская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что только при таком отношении можно рассчитывать на возвращение процесса реализации плана в изначальные рамки, передаёт
Ранее News.ru писал, что власти Ирана могут предложить ряд поправок к соглашению по ядерной сделке, касающихся её одобрения законодательными органами Исламской Республики и США. Речь идёт об утверждении парламентом Ирана дополнительного протокола к СВПД, а также о голосовании Конгресса США по ядерной сделке