https://static.news.ru/photo/f6016f90-d7b3-11e9-bc38-fa163e074e61_660.jpg Глава Бурятии Алексей Цыденов Фото: buryatiaofficial/instagram.ru

Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. В своём выступлении он сказал, что голосование 8 мая якобы прошло честно, за что присутствующие встретили его осуждающими выкриками.

Выборы мэра проходили под контролем представителей всех кандидатов. И вопрос в том, доверяет ли Вячеслав Михайлович (Мархаев, кандидат от КПРФ, проигравший выборы, согласно официальным данным. — News.ru) своим представителям, которые были на избирательных участках. Все 160 представителей коммунистической партии подписали протоколы, — цитирует Цыденова « Новая газета ».

В ответ митингующие выкрикивали «позор», «перевыборы» и «в отставку». После этого на экране было продемонстрировано видео с нарушениями во время выборов. Цыденов предложил передать эти ролики в правоохранительные структуры.

По оценкам издания, в акции протеста участвуют порядка тысячи человек.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победителем которых стал поддержанный местными властями и «Единой Россией» самовыдвиженец Игорь Шутенков (52,52%). Представитель КПРФ Вячеслав Мархаев оказался на втором месте с 36,6%.

После объявления итогов сторонники Мархаева ночью 9 сентября вышли на центральную площадь Улан-Удэ, требуя повторного голосования. Акция протеста возобновилась 10 сентября, после чего горожан начали разгонять силовики. Также против митингующих действовали неизвестные лица в штатском и в масках, которые разбили стёкла в автомобиле, где находились депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов и несколько активистов.

Как писал News.ru, ранее силовики завели уголовное дело в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Удэ 10 сентября. Позднее был задержан подозреваемый, который мог распылить газовый баллончик в сторону полицейского в автобусе, куда силовики сажали задержанных.

Кроме этого, неизвестные дважды пытались похитить участника протестов Олега Бадмаева. Несколько человек повалили его на землю и избили, собираясь увезти в лес, чтобы он рыл себе могилу.