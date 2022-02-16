Море у дачи: участки у воды разрешили продавать и покупать

Президент Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на оборот земель во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевой воды — рек, озёр, каналов и водохранилищ. Поправки в Земельный кодекс были разработаны Росреестром, их авторы уверяют, что изменение правил пойдёт только на пользу. Однако эксперты предупреждают: бесконтрольная реализация закона может повлиять на качество питьевой воды и её стоимость для жителей. Все собеседники NEWS.ru уверены, что выгоду от новых норм получат в первую очередь власти регионов с высокой стоимостью земли.

Согласно Земельному кодексу, вокруг водоёмов действует несколько поясов защиты. Особо охраняемая зона — первый пояс (100 метров от источника воды). На этой территории разрешено размещать лишь водопроводные сооружения. Второй пояс, о котором идёт речь в поправках, защищает водоёмы от бактериального заражения. Его ширина определяется в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий и может превышать 2 километра.

В 2007 году с целью охраны водоёмов приватизация участков во втором поясе была запрещена, но их можно было арендовать. В 2020 году Владимир Путин поручал правительству проработать усиление правового режима зон санитарной охраны источников водоснабжения, а правительствам Москвы и Подмосковья рекомендовал прекратить строительство новых объектов на этих территориях.

Отменяющий запрет законопроект внесло в Госдуму правительство в октябре 2021 года. В пояснительной записке авторы писали, что ущерба для водоёмов не ожидается, зато в бюджет Московской области поступят дополнительные средства. О том, что авторы заблуждаются, говорили некоторые парламентарии. Так, зампред Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешников охарактеризовал возможное принятие документа как катастрофу для рек и озёр. При этом, по его словам, Подмосковье действительно привлечёт около 4 млрд рублей в год, но бюджеты других регионов пополнятся на «какие-то копейки».

При этом в Московской области ещё в 2018 году на локальном уровне власти разрешили строительство во втором поясе зон санитарной охраны.

Теперь под охраной останется только первый пояс ЗСО водоёмов с питьевой водой. Как правило, это земли, на которых непосредственно происходит забор воды для населённых пунктов. Они огорожены забором, просто так попасть на них прохожему невозможно. Со вторым поясом ситуация другая, на нём уже сейчас построены дома и другие объекты. Однако экспертпо особо охраняемым природным территориям Greenpeace Михаил Крейндлин уверен, что после принятия новых норм количество застраиваемых земельных участков, конечно, вырастет.

Эти зоны выделяются вокруг крупных городов, где наибольший спрос на предоставление земельных участков в собственность: богатые люди не хотят жить в городе. Плюс, поскольку это зона охраны, в основном они находятся вокруг малых водоёмов, — рассказал он NEWS.ru.

По его словам, в первую очередь земли будут покупать под застройку. Если же начать активно застраивать эти территории, увеличится поток загрязнений, что, в свою очередь, приведёт к увеличению нагрузки на очистные сооружения.

В числе главных выгодоприобретателей новых норм он назвал власти Московской области и крупных застройщиков. Негативные же эффекты почувствуют в первую очередь местные жители.

Будет продажа частных земель. Естественно, они будут огорожены заборами. Велика вероятность, что будут незаконно огораживать доступ к водным объектам. Чтобы попасть к водным объектам, придётся преодолевать все эти заборы, проходить через дачные участки и коттеджные посёлки, — объяснил он.

Однако директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что проблемы затронут не только тех, кто хочет пройти к водоёму, — пострадает всё население столицы.

Неизбежно или увеличат тарифы на воду в московском водопроводе или город будет искать другие источники покрытия этих расходов, это будет означать, что что-то другое у москвичей отнимают, — считает он.

По его словам, 2/3 воды в водопроводе Москвы поступает из системы четырёх водохранилищ — Можайского, Истринского, Рузского и Озернинского. Если территории возле них застроить, это обязательно приведёт к увеличению затрат на подготовку воды для потребителей. Эксперт также уверен, что бенефициарами нового закона станут власти и крупные застройщики: территории возле водохранилищ и вытекающих из них Москвы-реки, Истры и Рузы — лакомые кусочки для тех, кто хочет иметь на собственной земле дом с окнами на водоём.

Плотина, входящая в состав Можайского гидроузла Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь тоже убеждён, что подмосковные власти — основные выгодоприобретатели закона, который «откроет возможность строить прямо на берегах питьевых водоёмов».

Застраивают дачами в основном не Северный Ледовитый океан или Камчатку, а Подмосковье. Более чем 10-милионный город пьёт воду из реки. Сколько потом будет стоить подвозить бочками воду? — задаётся вопросом эксперт.

В то же время необходимость законопроекта объясняли в Росреестре наведением порядка в сфере землепользования. Как писал «Коммерсант», на многих участках во втором поясе ЗСО водоёмов до 2007 года были возведены дома, оказавшиеся после принятия запрета на приватизацию на неоформленной в собственность земле. Граждане, которым в пользование были предоставлены такие участки, не могли их ни продать, ни подарить, ни передать в наследство, а также воспользоваться «дачной амнистией».