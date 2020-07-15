Государственная дума РФ 15 июля во втором чтении приняла законопроект о возможности организации в России многодневного голосования. Документ, похоже, принимался силами партии «Единая Россия», так как все оппозиционные фракции — ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ — выступили с резкой критикой предлагаемых поправок. Как сообщили NEWS.ru представители трёх думских фракций, новые нормы в избирательном законодательстве могут дать беспрецедентную фору действующей власти.

С пыльной полки

Законопроект, предполагающий несколько дней голосования на выборах, был разработан и внесён в Госдуму около восьми лет назад. Депутаты тогда приняли его лишь в первом чтении. Первоначально документ, автором которого выступил занимавший пост президента Дмитрий Медведев, предоставлял партиям право менять своих представителей в составе избирательных комиссий. Однако ко второму чтению законотворцы довнесли в него поправки, которые предполагают проведение голосования на выборах всех уровней и референдумах в течение нескольких (но не более трёх) дней.

Кроме того, в документе предусматривается организация волеизъявления на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

Как заявил NEWS.ru первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, эти нововведения можно будет применить лишь в следующем году, с учётом множества нюансов.

Нужно решить несколько вопросов — работа образовательных учреждений в период такого голосования, дальнейшее существование дня тишины, охрана избирательных участков. В принципе, у нас такой опыт есть — он был получен в ходе всероссийского волеизъявления по поправкам в Конституцию. И мы должны понимать, что на выборы, которые у нас пройдут 13 сентября 2020 года, эти порядки распространяться не будут, потому что день голосования уже объявлен и назначен. Дмитрий Вяткин первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Во втором чтении, судя по заявлениям оппозиционных партий, «за» проголосовали лишь члены фракции «Единой России». Представители остальных думских фракций категорически высказались против нововведений на выборах, особенно учитывая непростой электоральный период перед выборами в VIII созыв Госдумы. Оппозиция называет принятие закона как минимум «поспешным».

В других партиях говорят о невозможности организовать независимое наблюдение в случае проведения трёхдневных выборов. Так, по словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, эсеры будут голосовать «против».

Восемь лет законопроект лежал в архивах и никому не был нужен, и вдруг ко второму чтению в нём появилось дополнение о том, что голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней, — пояснил он позицию партии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЛДПР также указывают на неактуальность законопроекта. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru отметил сложность организации независимого контроля за ходом такого голосования.

Один день контроля — для партии серьёзные обязательства, включая финансовые. А три дня — сложно всё это организовать. Второй момент — мы понимаем, что большинство избирательных участков находятся в школах, а значит, будет колоссальная нагрузка на федеральный и региональный бюджет. Третье — это будет влиять на выборный процесс, что, наверное, хорошо. Люди, которые не имели возможность проголосовать в определённый день, теперь без открепительного смогут это сделать, что, в свою очередь, повлияет на явку. Как известно, чем выше явка, тем выше результаты у оппозиции. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

В КПРФ называют данный законопроект попыткой увеличить давление административного ресурса, с которым наблюдателям от коммунистов и так постоянно приходится сталкиваться во время выборов. По словам депутата Госдумы Александра Ющенко, принимая этот законопроект, действующая власть пытается представить это как шаг к новейшим и современным технологичным достижениям.

Всегда наблюдение сопровождается определённым давлением со стороны членов избирательных комиссий. Зачастую всё это выливается в фальсификацию. И сейчас ситуация, когда пытаются ввести трёхдневные выборы, влечёт за собой трёхдневный контроль, а значит, усложняется в разы. Мы голосовали против. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

Выборы под реформой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Завтра, 16 июля, в Центризбиркоме запланирована встреча с участием партий и экспертов, в ходе которой будут обсуждаться в том числе и планируемые нововведения. Как сообщил NEWS.ru член ЦИК РФ Евгений Шевченко, на заседание консультативной площадки ЦИК уже аккредитовались более 20 партий, были приглашены и представители экспертного сообщества.

Заседание пройдёт по инициативе председателя ЦИК Эллы Памфиловой, задача — услышать от партий, что они думают по поводу тех дополнительных механизмов реализации активного избирательного права, которые очень удачно и комфортно были использованы гражданами в ходе общероссийского голосования. Это и возможность волеизъявления на придомовых территориях, и в отдалённых местностях за несколько дней до дня голосования, и на дому. То есть всё, что было оценено в ходе общероссийского голосования. Мы хотим услышать точку зрения представителей партий и экспертного сообщества. Евгений Шевченко член ЦИК РФ член ЦИК РФ

Директор мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев считает, что данный законопроект не только серьёзно нейтрализует работу независимых наблюдателей, но и создаёт преимущество властям. Эксперт так же, как и оппозиционные силы, сильно сомневается в возможности организовать контроль за ходом выборов на участках. Впрочем, все эти вопросы он намерен обсудить завтра на встрече в ЦИК. Правда, по его словам, приглашения на момент разговора с корреспондентом NEWS.ru Коломойцев ещё не получил.

И результаты голосований в таком формате будут ставить всегда под вопрос. Если организаторов выборов такое устраивает, то, наверное, это нормально. Непонятно, почему не пошли по пути «обкатки» выборов, затем обсудить, а потом внедрить. А общероссийское волеизъявление — это всё же не выборы, там по другому работает закон. Кроме того, у меня есть вопрос по электронному голосованию. Сегодня очень сложно соблюсти свободу выбора, потому что может быть административное давление на избирателя. Во Франции был подобный опыт, но затем начали отказываться от массовости из-за этой же проблемы. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32» исполнительный директор Центра «Группа 32»

Ранее NEWS.ru уже писал о том, какие нововведения ждут избирательную систему России. В частности, с предложением ввести многодневное голосование ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Кремле пока предпочитают не высказывать по данному вопросу чёткую позицию. Однако среди экспертов есть мнение, что изменения на выборах могут вступить в силу уже в самое ближайшее время.