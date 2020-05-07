Убийцам новорождённых хотят запретить участвовать в выборах

https://static.news.ru/photo/0bac8638-9071-11ea-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин внёс поправку о запрете на участие в выборах для россиян, которые были осуждены за определённые преступления средней тяжести. Если законопроект о возможности регионов изменять избирательные округа будет принят с этой поправкой, таким лицам нельзя будет участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости.

Среди преступлений, которые могут стать препятствием для участия в избирательном процессе, названы убийство новорождённого, склонение к употреблению наркотиков и мошенничество группы лиц по предварительному сговору. Документ размещён на сайте Госдумы.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство юстиции готовит поправки в процессуальные кодексы РФ, которые позволят сторонам участвовать в заседаниях судов из дома или офиса через Интернет. Сейчас такая возможность юридически закреплена только для формата специальной видео-конференц-связи.