«У вас нет выбора»: в ГД ответили Киеву на слова о «нормандском формате»

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины о переговорах в «нормандском формате». Парламентарий напомнил, что у Украины нет выбора насчёт условий соглашений после их подписания, их придётся выполнить полностью.

Накануне главы МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что «нормандский формат» (Германия, Россия, Украина, Франция) «живее всех живых», но переговоры на уровне глав МИД находятся «в медикаментозном сне».

Мы настаиваем на том, что всё то, что прописано, должно быть выполнено, а не так: «Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним», — сказал Бальбек в беседе с RT.

Депутат отметил, что Россия всегда открыта к диалогу, а все эти «ухищрения» Киева — «пятно на репутации государства».

Ранее Кулеба заявил, что цель Киева в переговорном процессе по Донбассу остаётся неизменной — это «мир на Украине и восстановление территориальной целостности».

Министр подтвердил тезис украинских властей о том, что по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны Киев намерен вести переговоры «не с какими-то посредниками», а с Россией. Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил пять сценариев действий в отношении Донбасса, которые находятся под грифом «секретно», писал NEWS.ru.

Последний раз переговоры лидеров стран-участниц «нормандского формата» в прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.