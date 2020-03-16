Борьба со злосчастным вирусом срочно изменяет соотношение сил и влияния в нашем государстве. Во всяком случае, в лучших традициях государственной бюрократии создано сразу несколько параллельных органов по противодействию китайской напасти. Сначала эпидемиологической угрозе национальной безопасности должен был со всей решимостью противостоять новоявленный замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, который первым созвал совещание заинтересованных ведомств. Затем оживился премьер Михаил Мишустин, который оперативно создал при своей персоне некую комиссию со схожими задачами. Но вскоре выяснилось, что основной координирующей наступление на вирус государственной силой может стать рабочая группа, сформированная при Госсовете во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Более того, в эту рабочую группу сразу включены три вице-премьера и куча других сановников, ответственных за меры, способные хоть как-то ослабить давление пандемии. Естественно, возникает резонный вопрос, а кто всё-таки «антивирусный главнокомандующий»? Иначе опять против серьезной угрозы всему жизненному укладу страны будет действовать коллектив высокопоставленных «нянек», у которых, как учит пословица, дитя всегда без глаза. Причём вопрос этот отнюдь не праздный и носит отнюдь не только чисто медицинский характер. Мы же понимаем, что, в случае разрастания масштабов заболевания и принятия все более жёстких, на грани ЧС, мер, именно главный «ответственный за вирус» получает особые полномочия. Именно в его компетенции будут входить такие практические шаги, как: закрытие кинотеатров, отмена культурно-просветительских мероприятий, гастролей мировых звезд, прерывание проведения спортивных чемпионатов, введение длительных карантинов не только в школах и учебно-образовательных учреждениях, но, возможно, и на предприятиях; решение вопроса с компенсацией работникам, которые будут вынуждены отправиться в принудительный отпуск; закрытие границы со все большим числом стран, включая и наших союзников. А, может, даже полная силовая блокировка отдельных городов и весей, которые будут сочтены эпицентрами распространения коронавируса.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Иными словами, у «главного по вирусу» окажутся в руках огромные оперативные полномочия, которые в чём-то могут превзойти премьерские. И вот столько было сказано о росте влияния Госсовета, и именно при нём ныне создается структура, которая в чрезвычайных ситуациях будет отдавать распоряжения вице-премьерам и соответствующим министерствам. И, что характерно, во главе поставлен мэр столицы Сергей Собянин, который в январе (вот совпадение) был одним из самых вероятных кандидатов в премьеры и к тому же известен как автор так называемого «плана Б» о введении ЧС в Москве. Тогда было немало разговоров о том, что градоначальник превысил свои полномочия, поскольку-де введение ЧС — это прерогатива федералов, а не губернатора. И вот именно Сергею Семёновичу и поручают «порулить» ситуацией перед лицом наступления незваного китайского гостя.

В принципе, конечно, рано говорить о том, что де-факто происходит кардинальное перераспределение межэлитных полномочий. Но то, что круг лиц, принимающих решения на федеральном уровне, становится шире, — это очевидно. И в то же время создается впечатление, что под напором коронавируса президент в своем стиле выстраивает новую, более тонкую, систему сдержек и противовесов, которая должна, видимо, сделать государственное здание более устойчивым в переходный период начавшихся реформ. И при этом разные элитные группы получают свои дополнительные доли влияния и доступа к рычагам управления страной. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье вмешалось в высокие политические материи.

Но главное, кто из высокопоставленных уполномоченных по вирусу обретёт лавры его победителя. А значит, получит колоссальные политические дивиденды.