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Михаил Щипанов
У премьера России будет 9 замов, в том числе один первый
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Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером федерального правительства. Он сменит Виталия Мутко, который не войдёт в новый состав правительства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, — сообщили РБК пять источников, близких к кабмину.
53-летний Хуснуллин в столичной мэрии отвечает за...
У премьера России будет 9 замов, в том числе один первый