У премьера России будет 9 замов, в том числе один первый 

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером федерального правительства. Он сменит Виталия Мутко, который не войдёт в новый состав правительства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, — сообщили РБК пять источников, близких к кабмину. 53-летний Хуснуллин в столичной мэрии отвечает за...