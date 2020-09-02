Кремль не получал данных об отравлении Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/078ca09e-ed26-11ea-8598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация из Германии о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», не поступала в Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Немецкое правительство заявило, что входе проведения токсикологического исследования анализов блогера были обнаружены «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, МИД Германии проинформирует российского посла о результатах исследований, проведённых специальной лабораторией Бундесвера.

Нет, до нас такая информация не доводилась, — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС, знает ли Кремль об этих данных.

При этом в Министерстве иностранных дел России 2 сентября заявили, что российская сторона продолжает ждать ответ на запрос Генпрокуратуры к Германии по делу политика Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Федеральная прокуратура ФРГ не считает, что дело российского блогера и оппозиционера Алексея Навального является «особым случаем», требующим пристального внимания.