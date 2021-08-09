У КГБ Белоруссии появился «козырь» против Тихановской

В Белоруссии сообщили, что против оппозиционного политика и бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской есть «козырь». Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала СТВ.

Пусть это будет на её совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость. Мы знаем на сто процентов точно, с именами, фамилиями: с ней была проведена работа спецслужбами Литвы и не только. В конечном итоге её поведение резко поменялось, — заявил Тертель.

По мнению главы КГБ, Тихановская что-то недоговаривает, это заметно, когда ей задают вопросы.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила, что в стране нужно прекратить зависимость от России, в которую Минск ввязала действующая власть. Об этом она сообщила в интервью для немецкого издания Spiegel. Также она считает, что Евросоюз и США должны начать использовать более серьёзные санкции против президента республики Александра Лукашенко и правительства.