У группы жены Ильи Яшина возникли проблемы с выступлениями

https://static.news.ru/photo/dcd3959a-c972-11eb-a35b-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: aloeband.ru

Организаторы нескольких фестивалей и концертов отменили выступления группы «АлоэВера», солисткой которой является супруга оппозиционного российского политика Ильи Яшина Вера Мусаелян. Об этом певица рассказала в своём Instagram.

По словам Мусаелян, о нежелательности концерта её группы сообщили , в частности, в одном из клубов Казани. Певица отмечает, что её собеседник намекнул, что если концерт всё же состоится, клубу будет сложно пройти проверки Роспотребнадзора.

Кроме того, Мусаелян рассказала, что аналогичный звонок поступил ей от организаторов фестиваля «Стереолето». Собеседник сообщил ей, что под угрозой оказалась судьба всего фестиваля.

Они ничего толком не сказали, ни за что, ни почему. Но твоего концерта быть не должно, они намекнули, что иначе фестивалю не быть, — цитирует певица звонившего.

Солистка «АлоэВера» заявила, что запретить её группу невозможно, поскольку в текстах песен нет ни разжигания ненависти, ни антиправительственных лозунгов. Кроме того, большая часть выступлений организуется самими участниками группы и «там особо никому не позвонишь». В этой связи под удар попали те мероприятия, в которых есть ещё одно звено в виде организатора.

Право быть собой и право выходить замуж за того, за кого хочешь выходить — все это противоречит официальной госповестке, — отметила Вера Мусаелян.

Её супруг Илья Яшин прокомментировал ситуацию в своём Twitter.

Всё как обычно: наказывают «членов семьи врагов народа», — написал он.

Основатель фестиваля «Стереолето» Илья Бортнюк рассказал в беседе с РБК, что концерт группы «АлоэВера» не отменён, а перенесён на 2022 год, как и «концерты ещё нескольких артистов!. Бортнюк объяснил такую ситуацию возможностями бюджета мероприятия.



Группа «АлоэВера» была создана в 2011 году в Екатеринбурге. За годы существования она не раз выступала на различных радиостанциях, а в 2013 году появилась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Вера Мусаелян вышла замуж за Илью Яшина в сентябре 2020 года.