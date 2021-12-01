У чиновника столичной мэрии обнаружили поддельный сертификат о вакцинации

Чиновник из мэрии Москвы приобрёл поддельный сертификат о вакцинации, после чего принёс его на работу. Полиция уже ведёт доследственную проверку по этому делу, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Выяснилось, что сотрудник мэрии работает в департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.

Работник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, в связи с чем полиция начала доследственную проверку, — сказал собеседник агентства ТАСС.

Приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечёт за собой уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК (подделка удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Максимальное наказание за подобное правонарушение — до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что за последние полгода МВД России возбудило более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации. Органами внутренних дел было заблокировано 2036 интернет-сайтов, торгующих поддельными сертификатами.